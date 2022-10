W tych kowbojkach zakochałyśmy się od pierwszego wejrzenia - 4 modele ze sklepów

Kowbojki Carinii

W zestawieniu topowych kowbojków nie mogło zabraknąć modelu w stylu boho, czyli jasnych, zamszowych. Taki model świetnie pasuje do stylizacji z lekkimi sukienkami i spódnicami. Można go nosić także latem do szortów i postrzępionych dżinsów. Do naszego zestawienia trafiły botki Carinii. Wykonane są z naturalnej, miękkiej, zamszowej skóry, która idealnie dopasowuje się do stopy. Wnętrze butów obszyto trwałym materiałem i wyposażono je w skórzaną wkładkę, co zapewnia duży komfort użytkowania. Ten model także objęty jest kodem STYLOWE. Do 5. Października kupisz go 20% taniej.