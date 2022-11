W wieku 15 lat będzie emerytowaną milionerką. Jaka jest jej recepta na sukces?

Jak Roxy Jacenko podkreślała w rozmowie z Insiderem, nie namawiała córki, żeby ta została twarzą firmy. Nigdy nie zmuszała jej też do pracy. Wszystko działo się za zgodą i chęcią Pixie. — Gdy tylko stwierdzi, że ją to męczy i nie chce uczestniczyć w promocji, to nie będzie twarzą swojej firmy — mówi Roxy Jacenko, która odpowiada za firmę swojej małej córki.