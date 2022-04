Była Miss Polonia Joanna Gapińska jest milionerką. I ma niemałe problemy z synami

Obecnie 56-latka uchodzi za kobietę niezwykle przedsiębiorczą, a jej majątek szacuje się w milionach. Co więcej, pochodząca z Polski piękność mieszka na co dzień w okazałej will nieopodal Chicago. "Ta inspirowana Belgią nowoczesna rezydencja na wsi reprezentuje wizję tego, co znaczy piękno, styl i design" - amerykański portal Decor8 napisał o ekskluzywnej posiadłości byłej modelki.