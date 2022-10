W znakomitym stylu, z impetem i całą mocą różowych wrażeń w Arche Hotel Krakowska rozpoczął się październik - miesiąc świadomości raka piersi

Arche Hotel Krakowska to nie tylko Hotel biznesowy. To przede wszystkim obiekt, który wyróżnia ogrom działań charytatywnych, społecznych, pomocowych oraz pro-zdrowotnych. Wszystkie nasze wewnętrzne projekty realizujemy świadomie uwzględniając zawsze to, co najistotniejsze. Wiemy czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu. Jako polski kapitał, wspieramy polskie marki, łączymy siły. Otwieramy się na to, co najważniejsze – Mówi Dyrektor Generalna Arche Hotel Krakowskai Arche Hotel Geologiczna - Małgorzata Gipsiak.