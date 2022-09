"W11" bez niego nie istniało. Czym zajmuje się dziś Sebastian Wątroba?

Anna Palka, Rafał Kopacz, Anna Potaczek i Sebastian Wątroba. 15 lat temu to właśnie oni królowali na ekranach stacji TVN, wcielając się w główne postacie hitowego serialu "W11 - Wydział Śledczy". Co stało się z nimi po emisji? Część z nich zrezygnowała z dalszej kariery aktorskiej, natomiast Sebastian Wątroba trwa w tym zawodzie do dziś.