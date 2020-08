WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 3 wakacje 2020toaletabałtyk Dominika Czerniszewska 56 min. temu Wakacje 2020: "Kto nie sikał do morza, niech pierwszy rzuci kamieniem" – Mamo, mamo siku. – Dziecko, idź do morza. Obrzydliwe. Choć brzmi znajomo. Taką pocztówkę znad Bałtyku przywozi wielu urlopowiczów. O problemie mikcji turystów. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Wakacje 2020: Zatłoczona plaża w Dębkach (Archiwum prywatne) Bałtyk w tym roku przeżywa istne oblężenie plażowiczów. Pogoda dopisuje, więc i o miejsce na piasku ciężko. Część Polaków przez pandemię koronawirusa porzuciło marzenie o rzymskich wakacjach i wybrało nasze, polskie morze. Taką decyzję podjęła m.in. Ewa z Warszawy, która wraz z rodziną wybrała się na urlop do Dębek. Plaża tamtejsza jest jedną z najszerszych w Polsce, więc uznała, że to najbezpieczniejsze miejsce w dobie koronawirusa. Wejścia na plażę są tu jednak stosunkowo rzadko, więc i o toaletę trudno. Udało się jednak znaleźć takie, przy którym stała restauracja z dostępną łazienką. Rozbiła się kilka minut drogi od baru. Była z dwójką dzieci, które, jak to dzieci korzystające z uroków zimnego Bałtyku, często potrzebują iść za potrzebą. Rezerwat Mewia Łacha. "Śmieci są potężnym zagrożeniem dla ptaków" – Obok nas rozbiła się rodzina. Małżeństwo na oko po 30-stce, również z dwójką dzieci. Gdy usłyszałam przedłużający się płacz 6-latka, zaczęłam przysłuchiwać się ich rozmowie – opisuje Ewa i przytacza dialog: – Mamo, ja chcę siku! – Idź do morza – odpowiedziała matka. – Ale jak, do morza? Ja chcę do łazienki – prosiło płaczliwym głosem dziecko. – Za daleko jest. Tłumy są na plaży, gdzie ja się będę z tobą przepychać? W łazience syf i smród, w piasek nie będziesz już sikać, za duży jesteś. Idź do wody. – Ale ja nie umiem w wodzie – denerwował się nadal młody człowiek. – Jak nie umiesz, wchodzisz i sikasz – mówiła coraz bardziej podniesionym głosem kobieta. – Majtki mam zdjąć? – zapytał chłopiec. – O Jezu... - wzdychała matka. – Co za dziecko... przez majtki sikaj. Każdy tak robi. Ojciec tak robi i twój starszy brat. Nawet mama wchodzi do wody się wysiusać. To proste – przekonywała syna. Kobieta rozejrzała się i choć widziała niedowierzającą minę Ewy, siedzącej na kocu obok, poszła z dzieckiem do wody. Stanęła jednak na brzegu i puściła dziecko samo. Te ufne, że sikanie do morza jest normalne, szczęśliwe wyszło z wody, głośno oznajmiając matce – a jednak się udało! Archiwum prywatne Ewa nie wiedziała nawet jak zareagować i nie podeszła do kobiety. Spojrzała na nią jeszcze raz wyzywająco, ale nie widząc reakcji, powróciła do lektury newsów w smartfonie. Przypadek dość dziwny. Bo toaleta blisko była. Przetłumacz dwulatkowi Tego szczęścia nie miała Elżbieta, mama dwuletniego chłopca, która w tym sezonie była już w Kołobrzegu i Sopocie. – Rozumiem oburzenie plażowiczów, że do morza nie wypada, na wydmy też. Czasami jednak dziecku trudno przetłumaczyć, że musi wytrzymać jeszcze 15 minut, bo trzeba zejść z plaży, by dotrzeć do najbliższego WC. Teraz w dobie pandemii to i o pobliski toi-toi trudno – uważa urlopowiczka. Dodaje również, że jak ma już wydać te 2,5 zł na toaletę, to chce, by chociaż papier toaletowy był zapewniony. – A jak zazwyczaj wyglądają? Nieprzyjemny zapach i brak jakiejkolwiek higieny. O kolejce nie wspominając – stwierdza. Raz zostawiła dzieci z mężem i sama udała się za potrzebą. Trafiła na toaletę darmową, lecz i kolejkę kilkunastoosobową. – O zachowaniu dystansu i maseczce można było pomarzyć – oznajmia. Nad morzem o porządną toaletę – trudno. I za "honorowe" oddawania moczu płacić trzeba. W popularnych fast foodach kod na paragonie, a na drzwiach restauracyjnych kartki od 2 zł do 15 zł. Za publiczny szalet 2 zł zazwyczaj też się należy. "Toaleta w restauracji to nie szalet publiczny" – Toaleta jest dla naszych klientów, a jeśli ktoś nim nie jest, to pobieramy opłatę w wysokości 2,5 zł – tłumaczył w rozmowie z WP Kobieta jeden z pracowników Restauracji NEPTUN Międzyzdroje. A więc na toaletę musi cię jeszcze stać. Dla czteroosobowej rodziny z małymi dziećmi cały dzień spędzony na plaży przy około sześciu-ośmiu takich wizyt po 2,5 zł, to wydatek kilkunastu złotych. W przypadku 15 zł za kilka wejść robi się już ładna sumka. Zatem na ratunek przychodzą wydmy lub morze. Brak kultury, ale złotówki pozostają w kieszeni. Początek góry lodowej – Kto nie sikał do morza, niech pierwszy rzuci kamieniem – rozpoczyna 25-letnia Basia z Warszawy, która uważa, że oddawanie moczu do "zanieczyszczonego Bałtyku to najmniejsze zło". – Wolę, by dzieci poszły do morza, niż sikały na piasek, a potem rodzice przeczesywali grabkami "ślad zbrodni". Bo i takie przypadki ostatnio widziałam na Półwyspie Helskim – wspomina. Basia uważa, że najgorsze co robią Polacy, to chodzenie po chronionych wydmach. Co roku wydeptana ścieżka doprowadza do stosu róż z papieru toaletowego. – Dookoła trąbi się o życiu eko. Wystarczy pojechać nad morze: w piasku pety, niektórzy zakopują skórki po bananie, a inni zostawiają puszki po piwie. Państwo powinno coś z tym zrobić – deklaruje. Chroń Bałtyk – Nie jest to odkrycie, że ludzie traktują kąpieliska jako toaletę publiczną. I spokojnie ani przez mocz, ani przez wodę nie zarazimy się koronawirusem – rozpoczyna dr Tomasz Wołkowicz, mikrobiolog. Z kolei dr hab. Tomasz Dzieciątkowski, wirusolog i mikrobiolog zwraca uwagę, że zasadniczo Morze Bałtyckie jest płytkie. – Ma upośledzoną wymianę wody przez Cieśniny Duńskie. Przez lata wyrzucano do niego różne nieczystości. Pół biedy, jeśli to zawartość toalet, bo to się rozłoży. Po II wojnie światowej wyrzucano do Bałtyku całkiem sporo amunicji chemicznej – stąd np. iperyt na plaży niedaleko Kołobrzegu. To jest prawdziwy problem. A jak to wpływa na ekosystem? Okazuje się, że oddawanie moczu to tylko kropla w morzu. Problemem to są… tworzywa sztuczne. Fundacja WWF od kilku lat alarmuje i rozpowszechnia informacje o zanieczyszczeniu Bałtyku. Zwracają uwagę, że poza zanieczyszczeniami z pól i ze ścieków komunalnych problemem są przede wszystkim śmieci, które znajdują się zarówno na plaży, jak i w morzu. "56 proc. wszystkich odpadów znajdujących się na bałtyckich plażach to tworzywa sztuczne, np. plastikowe opakowania, worki czy torebki po żywności" – czytamy na stronie fundacji. I tak głównymi źródłami zanieczyszczeń Bałtyku są: przemysł, gospodarka komunalna, rolnictwo, motoryzacja, porty, przemysł wydobywczy, żegluga, czy wspomniane wcześniej odpady. Według naukowców z American ChemicalSociety oddawanie moczu do naturalnych zbiorników wody nie jest szkodliwe, ponieważ skład jest podobny: woda, jony sodowe i chlorkowe. Wniosek? Zostawienie opakowania po skonsumowanych orzeszkach w karmelu jest tak samo ważne, co załatwienie potrzeby fizjologicznej w kulturalny sposób. Wysypaliśmy górę śmieci w centrum Warszawy. Zobacz reakcje przechodzących osób