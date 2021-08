Walczą o los kobiet w całym kraju. Poznaj afgańskie aktywistki

Kobiety mieszkające w Afganistanie, w obliczu ostatnich wydarzeń, tj. upadku rządu popieranego przez USA oraz objęcia władzy przez talibów, drżą na myśl o tym, co je czeka. Choć rzecznik bojowników zapewnia, że będą miały dostęp do edukacji i pracy, to Afganki nie wierzą w te propagandowe obietnice nauczone wydarzeniami lat 90. Kiedy w latach 1996-2001 panowały rządy talibów, kobiety nie mogły uczyć się i pracować. Wychodzić z domu mogły jedynie w towarzystwie męskiej eskorty, a za nieposłuszeństwo lub przewinienia wymierzane im były kary cielesne. Walka z takimi praktykami trwa już od lat. Prowadzą ją afgańskie aktywistki, których historie warto poznać.