"Mam złośliwego raka". Chemioterapia i operacja wykluczone

"Mam złośliwego raka płuc, wiem, dziwne, nie palę i nie paliłem papierosów, ale czasem tak się podobno zdarza" - tak jakiś czas temu pisał o swojej chorobie muzyk. Adam Konkol nie ukrywał, że diagnoza spadła na niego niczym grom z jasnego nieba. On jednak robi wszystko, by pokonać nowotwór, z którym przyszło mu się mierzyć.

