Walczyła z rakiem piersi. Bała się koronawirusa, od lekarki usłyszała, że "nie powinien jej zabić"

"Pani doktor mówiła, że COVID nie powinien mnie zabić, ale prawdopodobnie ciężko będę go przechodzić, bo organizm jest jeszcze osłabiony po leczeniu nowotworowym i nie wiadomo, jak zareaguje. I tego się bałam, zastanawiałam się, co to znaczy ciężki przebieg" – wyznała Joanna Górska w rozmowie z serwisem gazeta.pl. Jak dodała, zakażenie dopadło w końcu ją i jej partnera.

Joanna Górska o koronawirusie

Dalej prezenterka wyznała, że izolację skończyła 7 listopada, a już 11 wróciła do pracy. Choć w teorii jest zdrowa, nadal odczuwa skutki choroby. Jest osłabiona i boli ją głowa. Stąd też jej apel, aby nie lekceważyć zaleceń lekarzy i stosować się do obostrzeń. Na pytanie o koronasceptyków, odpowiedziała, że są szkodliwi. Podobnie jak ci, którzy nowotwory leczą ziołami i witaminami.

"Są niezwykle szkodliwi. Gdy słyszę teorie, że pandemia jest wymyślona, że to spisek, to brak mi słów. Ja kieruję się tym, co mówią lekarze i eksperci. Śledzę doniesienia ze szpitali, czytam relacje chorych. To są dla mnie miarodajne informacje, a nie filmiki z Internetu" – powiedziała Joanna Górska.