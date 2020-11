Kalczyńska o Covidzie. "Jakby ktoś stłukł mnie mocno kijem"

Anna Kalczyńska znalazła się wśród zakażonych Covid-19 i było to dla niej trudne i bolesne doświadczenie. – Przy każdym pochyleniu się, czułam, że ból się nasila. Nigdy czegoś takiego nie odczuwałam – mówi w rozmowie z Plotkiem. Stwierdza wprost, że koronawirus odbiera siły, nawet jeśli przechodzi się go łagodnie, jak to było w jej przypadku.

Anna Kalczyńska – Covid

Choroba odbiła się na jej zdrowiu i do teraz odczuwa skutki zarażenia. – Cały czas walczę o powrót do kondycji i do dobrego samopoczucia, bo to nie jest tak, że wraz z ustąpieniem objawów wszystko wraca do normy. Jestem ciągle zmęczona, dużo śpię – przyznaje.