Walentynki z APART

Luty znany jest wszystkim jako święto zakochanych. To idealny czas aby obdarować ukochaną osobę wyjątkowym prezentem i przypomnieć jej o swoich uczuciach. Celebracja Walentynek nie musi oznaczać tylko miłości do partnera bądź partnerki. Celebrujmy również miłość do przyjaciółki, taty, siostry lub tą spod znaku selflove. Wykorzystajmy ten dzień jako okazję do obdarowania bliskich lub samego siebie.

Idealnym pomysłem na prezent jest oczywiście biżuteria, marka Apart proponuje szeroki wybór dodatków z nieodzownym symbolem miłości – czyli sercem. Nie ograniczajmy się jednak! Miłość może symbolizować znak nieskończoności lub czterolistna koniczyna –to my decydujemy jaki komunikat wysyłamy. W tym roku nieoczywiste rozwiązania są najbardziej trendy.

Diamenty

Święto zakochanych jest idealną okazją, aby podarować drugiej osobie coś wyjątkowego i niecodziennego. Diamenty są wieczne a podarowanie ich tej jedynej osobie to szczególny gest, który sprawi na niej ogromne wrażenie. Walentynki to również idealna okazją do romantycznych deklaracji. Wtedy nieodłącznym dodatkiem będzie oczywiście pierścionek z brylantem. Apart proponuje szeroki wybór wzorów od tych klasycznych po bardziej nowoczesne wzory.

Złoto

Zakochaj się w blasku złota! Drobne kolczyki serduszka, naszyjnik ze złotymi zawieszkami i cyrkoniami lub pierścionek z kolorowymi kamieniami? Taka biżuteria będzie towarzyszyć ukochanej osobie przez lata. Złoto to również dodatek, który jest zawsze w trendach i jest to dobra modowa inwestycja.

Srebro

Delikatny srebrny naszyjnik z drobnymi zawieszkami pokochają minimalistki. Połączą go z bransoletką z tej samej kolekcji i taki zestaw będą nosić do codziennych i tych bardziej wieczorowych stylizacji. Dla fanek casualowych rozwiązań idealne będą bransoletki na sznurku z kolekcji Fun Fun – to niezobowiązujący dodatek, który pasuje nawet do stroju sportowego. Do wyboru jest cała gama wzorów z zawieszkami w kształcie czterolistnej koniczyny, serduszka, gwiazdki bądź symbolu nieskończoności. Połączone kilka ze sobą stworzą oryginalne sety. Taka biżuteria jest również idealnym prezentem, gdyż stanie się talizmanem, który można nosić zawsze przy sobie.

Zegarki

Klasyczny dodatek odmierzający czas do kolejnego spotkania? Dodatkowo w intensywnym kolorze głębokiej czerwieni? Zegarek będzie idealnym prezentem na Walentynki – ponadczasowy, co gwarantuje, że zostanie z ukochaną osobą na dłużej.

