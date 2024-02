Walentynkowy prezent dla samej siebie

Self-love to nic innego, jak miłość do siebie. Nie ma nic wspólnego z bezkrytyczną oceną i przecenianiem własnych zasług i umiejętności. Miłość do siebie to akceptacja swojego wyglądu, cech szczególnych, potrzeb, pragnień, marzeń oraz stawianie siebie na pierwszym miejscu bez poczucia winy. To po prostu uznanie tego, że jesteśmy ważne i mamy prawo do szczęścia, bez względu na to, jak miałoby się ono realizować.