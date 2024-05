Jej manicure może zaskakiwać. Mało która kobieta zdecyduje się na "lipstick french"

Może wzbudzać zarówno zachwyt, jak i grozę. "Lipstick french manicure" ingeruje bowiem w kształt płytek. I choć mamy tu do czynienia ze znaną i lubianą stylizacją francuską (z naturalną bazą i białymi końcówkami), to o odmienności stanowi fakt, iż paznokcie są spiłowane na skos.

Cel jest prosty. Ich kształt ma przypominać szminkę . Jeśli zatem myślałyście, że "lipstick french" to stylizacja z czerwonymi bądź różowymi końcówkami, byłyście w błędzie.

Z pewnością niewiele kobiet decyduje się na tak ekstrawagancki manicure , głównie ze względów praktycznych. Jednak świat show-biznesu rządzi się swoimi prawami, przez co Julia Wieniawa może szaleć ze stylizacjami, makijażami, fryzurami oraz paznokciami.

