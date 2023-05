Ważne zmiany w emeryturach już od 1 czerwca. Dotkną dużej grupy

Jak podaje Buisness Insider, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmienia wspomniane progi co kwartał. Dane wskazują jasno, że spory odsetek osób, którym już przysługuje świadczenie emerytalne, nadal chodzi do pracy. Liczby mówią same za siebie. W zeszłym roku zarejestrowano 826 tys. pracujących emerytów.