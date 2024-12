Wcale nie tabletka. Lekarka o najlepszej metodzie antykoncepcji

"Która metoda antykoncepcji jest najskuteczniejsza?" - to pytanie pojawia się wśród kobiet bardzo często. Wiele z nich szuka najlepszej opcji dla siebie, aby czuć się nie tylko dobrze pod względem samopoczucia, ale i bezpiecznie.

Która metoda antykoncepcji jest najskuteczniejsza?

Dr n. med. Karina Barszczewska była gościnią podcastu "Bez tajemnic", gdzie została zapytana o najskuteczniejszą metodę antykoncepcji dla kobiet.

- (...) Jeżeli zapytamy, jaka jest najskuteczniejsza metoda określana wskaźnikiem Pearla [mierzy skuteczność danej metody antykoncepcyjnej], czyli najmniejszą ilością ciąż w trakcie jej stosowania, to najwyższą ma implant podskórny - taki pręcik, który jest podawany podskórnie na trzy lata i wydziela hormon Etonogestrel. I dzięki temu pacjentka ma antykoncepcję na trzy lata i nie musi przyjmować tabletek - wyjaśnia ginekolożka.

Cena implantu podskórnego waha się w granicach od 1000 do 1800 zł.

Metody antykoncepcji a wskaźnik Pearla

Jak najpopularniejsze metody antykoncepcji wypadają we wskaźniku Pearla? Zacznijmy od prezerwatyw, które są obecnie najczęściej wybieraną metodą antykoncepcji przez pary w Polsce. Wskaźnik Pearla dla prezerwatyw wynosi od 2 do 15. Oznacza to, że na 100 kobiet stosujących prezerwatywy w ciągu roku w ciążę może zajść do 15.

W przypadku tabletek antykoncepcyjnych, które znajdują się na drugim miejscu, wskaźnik Pearla wynosi od 0,1 do 7,6. Inaczej jest jednak, jeżeli chodzi o popularny wśród Polaków stosunek przerywany. Wskaźnik Pearla dla tej metody wynosi od 4 do 23,6. Jeżeli jest stosowana w ciągu dni płodnych, wskaźnik rośnie nawet do 28 kobiet.

