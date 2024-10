Niepokojące dane. Polacy wypadli najgorzej w badaniu

Eksperci są zgodni – brakuje edukacji seksualnej, zarówno w szkołach, jak i w gabinetach lekarskich. Co więcej, powszechne są mity i fałszywe przekonania, które utrudniają młodym ludziom podejmowanie świadomych decyzji.

Raport Kantar ujawnia niepokojące dane – 38 proc. Polaków przyznaje, że nie posiada wystarczającej wiedzy na temat metod zapobiegania ciąży. Jest to najwyższy odsetek spośród wszystkich krajów uczestniczących w badaniu.

Mimo że internet jest najczęściej wybieranym źródłem informacji (57 proc.), eksperci podkreślają, że nie zawsze dostarcza on rzetelnych i merytorycznych treści.

"Wciąż jest niewiele merytorycznych źródeł wiedzy o antykoncepcji" – zauważyła Antonina Lewandowska z Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny "Federa" podczas konferencji Koalicji Prawo do Antykoncepcji. Jej zdaniem, funkcjonowanie mitów i brak wiedzy wśród młodych ludzi to efekt braku rzetelnej edukacji seksualnej.

