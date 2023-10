Wchodzą do domów na potęgę. Lepiej ich nie zabijaj

Kątniki domowe nie są jednak niebezpieczne ani szkodliwe. Mogą wręcz okazać się pożyteczne, ponieważ polują na inne owady, takie jak muchy, meszki czy muszki owocówki. Najlepiej więc go nie zabijać, tylko złapać w chusteczkę lub szklankę i wynieść z domu. Jeśli tylko nie będziemy próbować łapać go w ręce, szanse na to, że zostaniemy ugryzieni, są minimalne.