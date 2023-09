Wkradają się do naszych domów. Jest na nie pewien sposób

Choć jeszcze mamy piękną pogodę, jesień i zima zbliżają się wielkimi krokami, co wyczuwają zwierzęta. Ta grupa jest szczególnie przez nas nielubiana - włochate liczne odnóża w wielu wzbudzają strach i obrzydzenie. Na szczęście są sposoby na to, by uniknąć ich wtargnięcia do naszych domów.