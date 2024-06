Wdał się w dyskusję z kibicem. Poszło o jego stylizacje

25 czerwca reprezentacja Polski w piłce nożnej zakończyła swoją przygodę z Euro 2024. Choć mecz o honor z Francją zakończył się remisem, polscy piłkarze wrócili już do kraju. Mimo to, w mediach społecznościowych wciąż pojawiają się komentarze dotyczące stylizacji Michała Probierza. Selekcjoner zwrócił niemałą uwagę podczas mistrzostw.

Jeden z kibiców postanowił skomentować stylizacje Michała Probierza - zwracając uwagę przede wszystkim na ich liczbę, na portalu X (dawnym Twitterze). Stwierdził, że trener reprezentacji Polski miał przygotowane na Euro 2024 tylko trzy stylizacje, co według niego od samego początku miało pokazać jego nastawienie do mistrzostw.

W rozmowie z Wirtualną Polską stylistka Milena Bekalarska skomentowała pierwszą stylizację Michała Probierza z meczu Polska-Holandia . Jak oceniła look selekcjonera?

