Wejdź do nowej branży z Woman Update

"Rzeczy, które wczoraj były pewnego rodzaju innowacją, dziś są naszą codziennością. To zdanie obrazuje tempo towarzyszących nam zmian, a jest ono tak wysokie, że coraz trudniej nam przewidywać przyszłość. Nie oznacza to jednak, że nie możemy się przygotować na wyzwania, jakie ze sobą niesie, a najlepszym sposobem jest edukacja i rozwój nowych kompetencji. Zwłaszcza ostatni rok pokazał nam, jak bardzo potrzebujemy wiedzy. Walka z pandemią to triumf nauki, bo to właśnie dzięki niej i rozwojowi wiedzy świat mógł stawić czoło tej sytuacji. Dziś wygranymi są ci, którzy jeszcze przed pandemią nie bali się innowacji i nowości, którzy byli gotowi i otwarci na zmiany technologiczne. Dlatego zachęcam do odwagi i otwartości na nowe kompetencje – zwłaszcza te cyfrowe. One są podstawą naszej przyszłości" - Ewa Małyszko, prezes zarządu PFR TFI.