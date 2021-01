Weronika Marczuk wyprawiła córce urodziny. Dumna mama podsumowuje pierwszy rok

Weronika Marczuk opublikowała w sieci kilka zdjęć z tamtego dnia. Od razu widać zadowolenie w jej oczach. "Wielka radość, wdzięczność z nutą niedowierzania i ogromna duma. To dobre uczucie, gdy niestrudzenie wstajesz (nawet jeśli upadasz wiele razy), gdy masz czyste serce i dobre zamiary, gdy jesteś sobą, potrafisz uwierzyć, że możesz i zrobisz to!" - podkreśliła.

Marczuk jednocześnie kolejny raz nawiązała do sprawy, w którą mocno się zaangażowała w ostatnim czasie. Mowa o wspieraniu kobiet, które próbują zajść w ciążę. "Nie ma tekstów "teraz, to już z górki", "wszystko, co dobre już było", "w tym wieku, to nie wypada". STOP! Wyrzucamy te frazy do kosza. (...) Radowanie się każdą chwilą i praca nad sobą to dla mnie uprawianie szczęścia. Ono musi być nawożone, podlewane, jednym słowem - pielęgnowane. Szczęście bardzo rzadko spada, jak gwiazdka z nieba" - podkreśliła.