Weronika Rosati poszła z córką do restauracji. Zdradziła, jak zachowywała się dziewczynka

Skutki epidemii koronawirusa dotknęły wszystkich. Po wielomiesięcznym zamknięciu w domach ludzie zatęsknili za życiem towarzyskim, powrotem do restauracji , teatrów i kin. Wyjątkami nie są Weronika Rosati i jej córeczka, które po 5 miesiącach izolacji, udały się do restauracji.

Weronika Rosati w restauracji z córką

"Nasze pierwsze wyjście do naszego ukochanego miejsca razem po 5 miesiącach było dla Eli niezwykle ekscytujące. Tak się śmiała i tańczyła do muzyki na żywo, zajadając się chlebem i zagadując kelnerów, że chyba nikt tak nie cieszył się z wizyty w restauracji po lockdownie, jak ona" – napisała Weronika Rosati. "Nie mogę uwierzyć w to, jaka już jest coraz bardziej dorosła ta moja dziewczynka kochana. Zanim się obejrzę, nie będzie ze mną chciała wychodzić i nie będzie kurczowo się trzymać na moich rękach 24/7 i co ja wtedy zrobię" – dodała aktorka.