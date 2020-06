Weronika Rosati otrzymała sądowy zakaz wypowiadania się na temat przemocy. Magdalena Środa zabrała głos w tej sprawie

Weronika Rosati z sądowym zakazem wypowiadania się na temat przemocy

Celebrytka w wywiadzie dla Wysokich Obcasów przyznała, że nie miała nawet pojęcia o tym, że taki wniosek trafił do sądu i nie miała nawet okazji odniesienia się do niego.

"A Weronika? To tylko kobieta. To tylko ofiara. Mało takich? Sąd musi zadbać przede wszystkim o dobra sprawcy. Co tam ofiara, niech ofiara nie gada, pan doktor może stracić klientów. Nie straci. Rzekomo katolickie, chwalące monogamię i świętą rodzinę społeczeństwo w pełni rozumie promiskuityzm i libertynizm mężczyzn (Tu pan ortopeda jest mistrzem użycia). To kobiety mają być wierne, ciche, posłuszne i milczące. Przede wszystkim milczące. Sąd to potwierdza. Trzeba więc mówić w imieniu Weroniki i innych kobiet o przemocy. Nie mówić, krzyczeć!" – apelowała we wpisie.