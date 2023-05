Weronika Rosati w letniej odsłonie. Wskoczyła w szydełkową sukienkę z wycięciami

Weronika Rosati w genialnej sukience na lato

Weronika Rosati zaprezentowała się w jasnobrązowej sukience maxi z ażurowymi wstawkami. Kreacja nie przylegała ściśle do ciała aktorki, ale miękko po nim spływała. Wygoda i swoboda to prawdopodobnie jej główne zalety, pomijając oczywiście zjawiskowy efekt, który zapewnia. To sukienka, która ma szansę stać się najbardziej pożądanym obiektem garderobianym tego lata.