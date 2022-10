Weronika Rosati o kulisach samotnego macierzyństwa. Z tym musi sobie radzić

Rosati o samotnym macierzyństwie

Występuje w filmach i serialach. Bierze udział w kampaniach reklamowych i rozmaitych wydarzeniach. Żyje między Polską, a swoimi ukochanymi Stanami Zjednoczonymi. Weronika Rosati wszystkie te aktywności łączy z wychowywaniem niespełna 5-letniej córki Elizabeth. W rozmowie z Jastrząb Post, aktorka opowiedziała, jak udaje jej się to wszystko zgrać. - Jestem mamą. I to jest priorytet. Jak ma się priorytet to łatwiej to godzić. Moje godziny pracy i funkcjonowania tak naprawdę definiuję harmonogram mojej córki. Nie jest paradoksalnie aż tak trudno, mimo że czasami jestem zmęczona - wyznała. Jako matka, chce swojej córce zapewnić jak najlepsze życie. A to, kosztuje coraz więcej.