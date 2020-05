Wesela 2020. Mateusz Morawiecki mówi o przyjęciach do 150 osób. Reakcje sal weselnych

Chwilę po konferencji Morawieckiego dzwonię do Grażyny Wysockiej, właścicielki sali weselnej "Pokusa" w podwarszawskiej Kobyłce. I wyraźnie ją zaskakuje, bo – jak przyznaje – nie słuchała dzisiejszego oświadczenia. Gdy mówię jej o postanowieniach rządu, reaguje tak: "No i dobrze! Wreszcie".

– Ale jakieś wesela wciąż mamy zaplanowane. Wiem, że – do tej pory, przed ogłoszeniem premiera – pary zmniejszyły liczbę osób na weselu. Natomiast my się cieszymy. Wracamy do pracy i to dla nas duża ulga! Może troszkę późno ta decyzja, ale nadal się cieszymy – podkreśla Pękacki.