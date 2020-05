Od 6 czerwca wesela i uroczystości rodzinne do 150 osób. "Mnóstwo par czekało z zapartym tchem na tę decyzję"

Pary Młode czekały na tę decyzję. Od 6 czerwca będzie można zorganizować przyjęcie do 150 osób. Weselnicy będą mogli bawić się bez maseczek na twarzach. Jak zauważa Ewa Wardęga-Sawicka, rzeczniczka Polskiego Stowarzyszenia Konsultantów Ślubnych i wedding plannerka, do rozwiązania pozostaje jeszcze kwestia wesel międzynarodowych i ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego.

- Nie zapominajmy, że w Polsce odbywa się mnóstwo wesel międzynarodowych i to, że zostały umożliwione wesela, nie rozwiązuje problemu tych par. Loty zostały wstrzymane, nadal obowiązuje kwarantanna i to jest ogromny problem – powiedziała WP Kobieta Ewa Wardęga-Sawicka. Dodała, że należy uregulować także kwestię ślubów w urzędach. - Jeszcze jest jeden aspekt. W Urzędach Stanu Cywilnego nadal obowiązuje maksymalna liczba osób do pięciu. To też trzeba rozwiązać. Kwestia ślubu to nie tylko wesela – oceniła konsultantka ślubna.

"Śluby do 50 osób to byłby strzał w kolano"

- Mnóstwo par czekało z zapartym tchem na tę decyzję, są one pozytywne. To nie jest tylko zasługa Ministerstwa Zdrowia. Do tego dążyło Polskie Stowarzyszenie Branży Ślubnej i bardzo liczna grupa na FB "Co z weselami 2020", która skupia pary młode i usługodawców. To jest ogromny sukces tych dwóch grup. Polskie Stowarzyszenie Konsultantów Ślubnych bardzo wspierało te działania – wyjaśniła Ewa Wardęga-Sawicka. Wiele par młodych zdecydowała się już na przełożenie terminów. Te, które czekały do końca na decyzję rządu, na pewno są szczęśliwe.