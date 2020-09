Wesele w czasie pandemii. Nawet James Middleton odwoływał je dwa razy

"Powiedziała "tak". Nasz sekret został ujawniony! Musieliśmy podzielić się z wami tą radosną nowiną" – ekscytował się rok temu James Middleton , brat księżnej Kate Middleton , kiedy jego partnerka Alizee Thevenet przyjęła oświadczyny. Niestety do wesela nadal nie doszło. Zakochani niedawno wybrali się na wycieczkę do Włoch, skąd podzielili się romantycznymi fotografiami i wyznali, że dwukrotnie próbowali zorganizować wesele, jednak pandemia zepsuła ich plany.

James Middleton odwołał wesele

W maju tego roku James Middleton opublikował nagranie, na którym pokazuje, jak goli swoją brodę. "Ja i Alizee mieliśmy się pobrać w tym miesiącu. Nigdy nie widziała mnie bez brody. Pomyślałem, że to najwyższy czas, żeby pokazać jej, co się pod nią kryje" – powiedział brat Kate Middleton i od słów przeszedł do czynów.