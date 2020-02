"Każda z nas chciałaby takiego męża jak książę Harry". Była dziewczyna Jamesa Middletona opowiedziała o księciu

Donna Air pojawiła się na ślubie Pippy Middleton i Jamesa Matthewsa jako osoba towarzysząca Jamesa Middletona. To tam poznała księcia Harry'ego i Meghan Markle. Od tamtego dnia wie, że mąż taki jak książę Harry to marzenie każdej kobiety.

W 2017 roku wydawać by się mogło, że jej droga do ołtarza zbliża się wielkimi krokami. To właśnie wtedy była osobą towarzyszącą brata Kate Middleton w trakcie ślubu Pippy Middleton i Jamesa Matthewsa. Tam też poznała księcia Harry'ego i jego przyszłą żonę Meghan Markle.