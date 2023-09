Weszła do windy. Miała na sobie stanik zamiast bluzki

Z luksusową kropką nad "i"

Czy wygląda zbyt sielsko lub domowo? A skądże! Długie spodnie z gumką w pasie, stanik do kompletu i rozpięta koszula z kołnierzykiem, swobodnie zarzucona na ramiona, zyskały luksusowy charakter. A to za sprawą dodatków, którymi Natalia Siwiec podkręciła swój wakacyjny look. Chociaż zwane są akcesoriami, czasami potrafią odegrać kluczową rolę w stylizacji, a tym bardziej nadać jej charakter.