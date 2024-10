15. edycja "Tańca z Gwiazdami" zaskakuje na każdym kroku. W ostatnim odcinku oprócz regularnych występów odbyły się także taneczne bitwy . Co więcej, gwiazdy rywalizowały w nich nie ze swoimi partnerami, a partnerami wylosowanymi tydzień wcześniej.

Para w niedzielny wieczór zaprezentowała rumbę, która zachwyciła grono jurorskie. – Jedyne, co mogę zrobić, to wstać i się wam ukłonić – powiedział Rafał Maserak. Taniec to jedno, ale uwagę zwracała nietypowa kreacja Vanessy Aleksander. Takiego modelu w "Tańcu z Gwiazdami" jeszcze nie widzieliśmy.