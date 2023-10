Weszła na plan "DDTVN". Tylko spójrzcie na jej sweter

"A historii tego swetra i tak nie zrozumiecie…" - to cytat z kultowego filmu, który momentalnie przychodzi do głowy, patrząc na najnowszą stylizację Pauliny Krupińskiej ze studia programu "Dzień Dobry TVN". Każdy ekspert, jak i amator polskiego kina szybko skojarzy sweter prezenterki z ubraniem Gruchy znanego z filmu "Chłopaki nie płaczą". Telewizyjny partner Krupińskiej, Damian Michałowski, już zdążył wrzucić do sieci wymowną grafikę, która doprowadziła fanów do łez. Trudno się nie zaśmiać.