Weszła na scenę w kowbojskim stroju. Sprytnie podkreśliła talię

Sylwia Grzeszczak cała w pastelach

Sylwia Grzeszczak wkroczyła na scenę w lawendowym kombinezonie o swobodnym kroju. Jednak nawet najbardziej bezkształtny element garderoby da się wystylizować tak, by wyglądał dobrze. Wokalistka wpadła na pomysł, by przewiązać go na wysokości talii błyszczącym paskiem. W ten sposób wyeksponowała nieco swoje kształty, a przy okazji dodała do looku akcent w stylu bling-bling.