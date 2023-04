Wetrzyj w zlew. Po chwili będzie wyglądać jak nowy

Wlej na gąbkę i przetrzyj zlew. Będzie jak nowy

Czysty i lśniący zlew sprawia, że kuchnia od razu wydaje się czystsza. Jeśli nie chcesz marnować czasu na sprzątanie, a zależy ci na szybkich i widocznych efektach, umyj zlew... pastą do zębów. Zawiera ona liczne składniki czyszczące, w tym także optyczne wybielacze, które sprawią, że zlew odzyska dawny wygląd. W odróżnieniu od drogich mleczek do czyszczenia pasta do zębów nie zawiera granulek, przez co nie uszkodzi delikatnej powierzchni zlewu.