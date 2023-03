Wi-fi będzie działać jak marzenie. Wystarczy, że zrobisz to

Osłabienie zasięgu wi-fi może zirytować każdego

W czasach, kiedy coraz powszechniejsza jest praca zdalna, jakość łącza internetowego ma jeszcze większe znaczenie niż kiedyś. W trakcie pracy zdalnej niezbędny jest stabilny i mocny zasięg. Jeśli tak nie jest, w pracy mogą pojawić się poważne problemy, np. może wystąpić problem z dołączeniem do spotkania (zwłaszcza, jeśli jest na nim wiele osób) czy do niekompletnego przesłania danych, co jest szczególnie problematyczne dla osób pracujących w sektorze IT.