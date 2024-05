Bandziorek u boku innej kobiety. Oto reakcja narzeczonej

Program "Chłopaki do wzięcia" już od kilku lat wzbudza zainteresowanie u widzów. Wśród jego najpopularniejszych uczestników są m.in. Jaruś i Bandziorek, którzy niedawno mieli okazję wystąpić w teledysku. Na planie towarzyszyła im piękna brunetka, którą Bandziorek - zgodnie ze swoją rolą, musiał podrywać. Jak zareagowała na to jego narzeczona, Danusia?

Bandziorek i Jaruś pojawili się w klipie do piosenki "Kochaj mnie" zespołu Młode wilki. Jaruś wcielił się w nim w mężczyznę, któremu zepsuł się samochód. W trudnej chwili na pomoc przybyła mu wspomniana brunetka, która prawdopodobnie zadzwoniła po lawetę. Tą przyjechał Bandziorek, który - zauroczony widokiem kobiety, miał zacząć ją podrywać.

Co na to wszystko ukochana Bandziorka, Danusia? Jak się okazuje, ona także wzięła udział w nagraniach do teledysku. Tak, jak byłoby zapewne w życiu prywatnym, szybko odciągnęła swojego narzeczonego od innej kobiety i odjechała z nim na motocyklu.