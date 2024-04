Przyjaciel dał mu pracę. Jaruś z "Chłopaków" pokazał, co robi

Po dwóch latach małżeństwa Jarosław "Jaruś" Mergner rozstaje się z żoną. Jeden najbardziej popularnych bohaterów "Chłopaków do wzięcia" spędza czas ze swoim przyjacielem, który zaoferował mu nową pracę. W najnowszym nagraniu Jaruś pokazał, jak wygląda jego stanowisko.

Jaruś Mergner z "Chłopaków do wzięcia" szybko otrząsnął się po rozstaniu. Przeprowadził się i zmienił pracę.

Obecnie realizuje się jako ogrodnik. Jego przyjaciel Tomasz zatrudnił go jako sprzedawcę roślin w swojej firmie w Małomicach.

Niedawno ulubieniec widzów opublikował nagranie, w którym postanowił pokazać swoją pracę od kulis. - To są palmy takie, że można sobie u siebie zasadzić w ogrodzie i wziąć nawet i do domu. I to są takie fajne naturalne palmy z Meksyku. A tu są takie o, krzewy fajne - wyjaśnił fanom, prezentując rośliny.