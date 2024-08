Wiadomo, jak czuje się Tyszkiewicz. Nie chce przenieść się do córki

Od kilku lat hrabianka unika kontaktu z mediami. Artystka długo skarżyła się na bóle w klatce piersiowej, które były objawem poważniejszej choroby. W 2017 roku jurorka tanecznego show przeszła zawał serca. Chociaż przeprowadzono wtedy zabieg udrożnienia tętnicy wieńcowej, który zakończył się pomyślnie, aktorka mocno podupadła na zdrowiu i nie wróciła do telewizji.

Córka Beaty Tyszkiewicz, Karolina Wajda, opiekuje się swoją 85-letnią matką i chroni ją przed dziennikarzami. Z jej relacji wynika, że aktorka jest w dobrej formie psychicznej i fizycznej, a także nie traci poczucia humoru. Mimo licznych prób córka nie zdołała jednak namówić matki do zmiany miejsca zamieszkania.

Aktorka wciąż upiera się na mieszkanie w stolicy i nie chce przenieść się do oddalonego o około 30 km od centrum dworku, którym gospodaruje 55-latka. W Głuchach znajduje się też stadnina koni.

- Mama bardzo lubi to miejsca, a ja zawsze cieszę się, gdy do mnie przyjeżdża. Tutaj się świetnie czuje, najlepiej wypoczywa - powiedziała Karolina Wajda w "Życiu na gorąco", której słowa cytuje Pomponik.

Karolina Wajda sama nie może przenieść się do mieszkania matki, ponieważ ta mieszka w mieszkaniu komunalnym, które nie jest jej własnością. Aby ktoś mógł się tam wprowadzić, wymagane są odpowiednie przepisy i zgoda miasta. Pani Beata zwróciła się do władz dzielnicy Śródmieście o zgodę na bezpłatne przekazanie części mieszkania swojej córce Karolinie. Miasto jednak odmówiło. Powodem tej decyzji było posiadanie przez Wajdę własnościowego mieszkania na pl. Zamkowym.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!