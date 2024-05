Zapytano ją o Tyszkiewicz. "Nie chce kontaktów"

W programie "Taniec z gwiazdami" (a następnie "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami") już kilkukrotnie doszło do zmian wśród jurorów. Osobą, która wciąż pełni tę funkcję jest Iwona Pavlović, znana tancerka i choreografka. W ostatnim wywiadzie odpowiedziała na pytanie dotyczące Beaty Tyszkiewicz, która była jurorką tanecznego show od 2005 do 2010 roku oraz od 2014 do 2017 roku. Jaki kontakt mają obecnie?