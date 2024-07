Wiążą się z żołnierzami z USA. Oto co mówi się o nich na Podkarpaciu

Jasionka to miejscowość oddalona 14 km od Rzeszowa, w której znajduje się tymczasowa baza wojsk USA. Amerykańscy żołnierze przybyli tam 2 lutego 2022 roku.

Jak donosi w swoim reportażu dziennikarz "Newsweeka", Dominik Szczepański, wychodzą wieczorami i weekendami, by napić się piwa lub whisky. Do centrum przyjeżdżają w taksówkach zamawianych przez aplikację, ubrani po cywilnemu. Jednocześnie stają się obiektem zainteresowania młodych Polek.

Niektórzy mieszkańcy patrzą na to krzywo.

– Słyszałam już, że córka mogła wziąć sobie Polaka, ale poleciała na pieniądze. Sorry, serce nie sługa. Jest takie przekonanie, że z czarnoskórym nie powinno się chodzić za rękę. A jeśli ktoś chodzi i mieszka na wiosce pod Rzeszowem, to się ukrywa – dodała mama Ani.

– Podchodziliśmy do nich z dystansem, baliśmy się rozmawiać, nie wiedzieliśmy, na ile sobie pozwolić. A oni są otwarci, potrzebują towarzystwa. Często stoją przy recepcji, chcą po prostu pogadać – zaznaczyła kobieta.

