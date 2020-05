WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Wiązanki i bukieciki komunijne. Jak je zrobić? Pierwsza komunia to doniosłe wydarzenie w życiu dziecka – po raz pierwszy przyjmuje ono Święty Sakrament i tym samym w pełni uczestniczy w Mszy Świętej. Ta uroczysta chwila wymaga odpowiedniej oprawy. Chłopcy i dziewczęta prezentują się w eleganckim stroju, który dodatkowo zdobią muszki, butonierki, a także wianki, kwieciste bransoletki i bukiety. Dla dziewczynek to ważna uroczystość, podczas której pierwszy raz mogą przywdziać odświętny strój i akcesoria. Wiązanki i bukieciki komunijne z łatwością samodzielnie wykonasz. (Materiały prasowe) Wiązanka, która towarzyszy dziewczętom przy ołtarzu, to niezwykle ważny dodatek, który powinien prezentować się nadzwyczaj wytwornie i elegancko. Bukiet komunijny dla dziewczynki można wykonać samemu, wykorzystując świeże kwiaty i zielone łodygi roślin. Jak to zrobić? Oto poradnik krok po kroku przygotowany przez redakcję portalu Homebook.pl. Wiązanka komunijna dla dziewczynki – jakie kwiaty wykorzystać? Maj i czerwiec to czas komunii. To wtedy wiosna jest w rozkwicie i obdarza nas kolorowymi pąkami. Do kwiatowej kompozycji komunijnej idealnie nadają się kwiaty kwitnące na biało, które symbolizują czystość i niewinność, czyli białe tulipany, rumianek, bez, konwalie bądź margaretki. Biel doskonale uzupełnią różowe kwiaty w pastelowym odcieniu, a więc piwonie, róże czy frezje. Całość wykończą gałązki w głębokim odcieniu zieleni – warto wykorzystać zatem mirt, czyli charakterystyczny symbol komunii, lub bukszpan. Jak zrobić bukiet komunijny? Poradnik krok po kroku Tworzenie wiązanki komunijnej nie jest zbytnio skomplikowane. Wystarczy przestrzegać najważniejszych zasad, które są podstawą tworzenia uroczystych bukietów. 1. Wybierz bazę wiązanki Przy komponowaniu bukietu należy najpierw przemyśleć jego ogólny kształt. Najpierw warto zastanowić się, które kwiaty będą jego dominującą częścią. Możemy zdecydować się na minimalistyczne bukiety składające się z jednakowych roślin (np. konwalii czy eustomy) lub na różnokolorowe rustykalne wiązanki z mieszanek kwitnących roślin np. róży, tulipanów czy piwonii. Kwiaty możemy zamówić w lokalnej kwiaciarni lub – jeśli mamy ogród bądź sad – ściąć świeże gałęzie z własnej hodowli. 2. Przygotuj kwiaty do bukietu Łodygi kwiatów powinny być odpowiednio przygotowane do wiązanki. Należy obciąć wystające pędy oraz usunąć odstające kolce. Jeśli tego nie dopilnujemy, bukiet nie tylko nie będzie się ładnie prezentować, ale również może pokaleczyć trzymającą go osobę. Pozostałe elementy wiązanki komunijnej stanowią zielone gałązki mirtu czy bukszpanu, które tworzą zielone obramowanie dla kolorowego środka bukietu. Ich trzon również należy prawidłowo przygotować, obcinając dolne gałęzie, które mogą przeszkadzać w tworzeniu wiązki bukietu. Dopilnujmy, aby wszystkie łodygi miały jednakową długość. 3. Dobierz odpowiednie akcesoria Do tworzenia bukietu komunijnego wykorzystuje się żywe kwiaty. Jak zagwarantować im świeżość przez całą ceremonię komunijną oraz popołudniową uroczystość rodzinną? Najlepszą opcją będzie zakup mokrej gąbki florystycznej, dzięki której kwiaty stale otrzymują prawidłową ilość wody, co sprawia, że prezentują się nienagannie przez długi czas. Ponadto gąbczasta struktura pianki pozwala na łatwe tworzenie kompozycji kwiatowych – wystarczy umieścić łodygi w stelażu gąbki, za sprawą której kwiaty trzymają się w jednakowej pozycji. Gąbkę łatwo jest zamaskować za pomocą dekoracyjnej wstążki, która będzie pełnić również rolę uchwytu dla dziewczynki trzymającej bukiet. 4. Udekoruj bukiet komunijny A jak możemy dodatkowo wykończyć bukiet? Warto spryskać całość specjalnym nabłyszczaczem do roślin, który odżywi kwiaty oraz zagwarantuje atrakcyjny połysk przez długi czas. Świetnym sposobem na udekorowanie komunijnego bukietu jest aplikacja sztucznych dekoracji za pomocą gorącego kleju – doskonale sprawdzą się sztuczne perełki doklejone do płatków kwiatów czy gałązki imitujące prawdziwe pąki (np. białych konwalii czy goździków). *5. Wykończenie wiązanki * Całość dobrze jest otulić dekoracyjną siatką florystyczną, najlepiej w jasnym kolorze – białym, beżowym czy jasnoróżowym. Ozdobna tkanina estetycznie wykończy całość, dopełni kompozycje oraz zabezpieczy kwiaty i dekoracje, które będą tworzyć piękny bukiet przez całą uroczystość komunii.