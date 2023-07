Widzisz kota w garnku? Odpowiedź to diagnoza

Iluzje optyczne działają na zasadzie wykorzystania różnic między tym, co widzimy, a tym co rzeczywiście istnieje. Często wykorzystują pewne sztuczki wizualne, np. manipulacje kolorami czy perspektywę. Wszystko to sprawia, że nasz mózg interpretuje obraz w sposób, który różni się od rzeczywistości. Okazuje się, że na podstawie tego, co zobaczysz jako pierwsze, możesz też poznać swoje słabe i mocne strony.