Widzowie krytykują TVP Info. Wszystko przez program wyemitowany 1 listopada

"Oddał życie w obronie demokracji" - napisano na pasku TVP Info podczas emisji programu "Pytanie dnia", w którym gościnią była Ewa Negrusz-Szczęsna. Dziennikarze i widzowie zastanawiali się jednak, czy podejmowanie tematu samobójstwa we Wszystkich Świętych to aby na pewno dobry pomysł.

Ewa Negrusz-Szczęsna w rozmowie z Dorotą Wysocką-Schnepf wróciła pamięcią do tragicznych wydarzeń. "Od samego początku było to dla mnie wiadome, że ten jego krzyk nie dotrze do dużej ilości osób. Musiało upłynąć więcej czasu, musiało nałożyć się więcej złych rzeczy, żeby ludzie się w końcu obudzili" - zdradziła wdowa po Szarym Człowieku. Wywiad wywołał ogromne poruszenie wśród opinii publicznej.