Groźna gra powróciła? Miała zyskać sławę wśród nastolatków

Gra "Niebieski Wieloryb" wzięła swoją nazwę od ssaków, które jako jedne z nielicznych gatunków potrafią świadomie odebrać sobie życie, np. poprzez wypłynięcie na ląd. Polegała na wykonywaniu zadań wskazywanych przez "mentora". Dokładnie 50 zadań w 50 dni (codziennie jedno). Wśród poleceń były m.in. samookaleczenia, udręczanie się, oglądanie psychodelicznych filmów, niebezpieczne czynności np. chodzenie po krawędzi dachu. Z każdym zadaniem gra miała być coraz bardziej niebezpieczna, ostatecznie doprowadzając do samobójstwa.

Wynikami jej badań za pośrednictwem social mediów pochwaliły się Dorota Peretiatkowicz i Katarzyna Krzywicka-Zdunek - socjolożki i popularyzatorki wiedzy o społeczeństwie. Opublikowały post na Instagramie, w którym podzieliły się szerszymi informacjami dotyczącymi tego przypadku . Podkreśliły, że specjalistka wykonała ogromną pracę w kierunku dojścia do prawdy o grze. Okazało się, że ta jest zgoła inna niż przedstawiały ją media.

Właścicielki profilu "Socjolożki.pl" zwróciły uwagę na fakt, że wszyscy "mentorzy" gry mieli zaledwie od 12 do 14 lat i rozpoczęli swoją działalność dopiero po nagłośnieniu "Niebieskiego Wieloryba" w mediach. Powołały się tym samym na słowa rosyjskiego profesora Aleksandra Arkhipova, który jednoznacznie stwierdził, że niebezpieczna gra zyskała sławę dopiero po publikacji artykułu Galiny Marusajew z 16 maja 2016 roku .

Socjolożki zwracają szczególną uwagę na ponowne doniesienia o "wskrzeszeniu" gry pod nową (bardzo podobną) nazwą. Podkreślają, że "Czerwony Delfin" nie istnieje i po raz kolejny mamy do czynienia z fake newsem.

