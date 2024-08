Wieczorem wystąpi w finale. Tak przygotowuje się do startu

Anita Włodarczyk to trzykrotna mistrzyni olimpijska w rzucie młotem. Kilka dni temu reprezentantka Polski wywalczyła sobie awans do finału, który odbędzie się już we wtorek wieczorem.

38-latka z Rawicza jest wielką nadzieją Polaków na zdobycie medalu, jednak w swojej grupie uzyskała dopiero 6. wynik (71.04 m), co dało jej finalnie 12. miejsce.

- Na treningach rzucałam po 73, 74 metry i to tak na luzie. Muszę być zmotywowana, pobudzona. Dziś mi tego zabrakło. Trener musi mnie wkurzyć. On wie, jak to zrobić. Albo ktoś inny. Po prostu trzeba wyzwolić we mnie złość i agresję. [...] Ogółem myślałam, że dziewczyny rzucą w kwalifikacjach dalej. Nie jest tak jak kiedyś, że dwie czy trzy zawodniczki wygrywają z dużą przewagą, a reszta stawki sporo traci. W finale będzie ciekawie - wyznała Włodarczyk tuż po eliminacjach.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Anita Włodarczyk pokazała co robi przed finałem

Już dziś wieczorem, przed godziną 20, odbędzie się finał rzutu młotem z udziałem Anity Włodarczyk. Trzykrotna mistrzyni olimpijska opublikowała na Instagramie filmik z porannych ćwiczeń, które mają pomóc jej w skupieniu przed zawodami.

"Moja 'odskocznia' między treningami w wiosce olimpijskiej i jednocześnie fajny poranny trening na koncentrację uwagi. Niech taka skuteczność będzie dzisiaj wieczorem" - napisała Włodarczyk na swoim Instagramie.

Chce złamać "klątwę chorążej"

Rola chorążego na igrzyskach olimpijskich to wielki zaszczyt, ale i ogromna presja. Wybierani są zazwyczaj sportowcy z potencjałem medalowym, co dodatkowo zwiększa oczekiwania. Niestety, nie wszyscy radzą sobie z tym ciężarem, czego przykładem jest Agnieszka Radwańska, która po niesieniu flagi w Londynie nie zdobyła medalu.

Polscy chorążowie historycznie przywieźli z igrzysk zaledwie siedem medali, co pokazuje, że ta zaszczytna funkcja może wiązać się z dodatkowym obciążeniem psychicznym. Anita Włodarczyk, która niosła polską flagę podczas ceremonii otwarcia igrzysk w Paryżu, wróciła na krótko do kraju, aby trenować w Arłamowie. Po kilku dniach sportsmenka powróciła do stolicy Francji i po udanych eliminacjach przygotowuje się do finału rzutu młotem. W jednym z wywiadów przyznała, że chce przełamać "klątwę chorążego" i wrócić z Paryża z medalem.

Zobacz także Kim jest Aleksandra Mirosław? Polka pobiła rekord świata

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl.