Była z 25 lat młodszym mężczyzną. Zdobyła się na wyznanie

Ewa Kasprzyk i Michał Kozerski tworzą zgrany duet od sześciu lat. Nie każdy wie, że ukochany aktorki jest od niej młodszy o osiem lat. Dla niej nie ma to jednak żadnego znaczenia.

Trwa głosowanie w plebiscycie #Wszechmocne. Kliknij w baner poniżej, by oddać głos na swoją Wszechmocną!

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!