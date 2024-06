Ewa Kasprzyk zaniepokoiła fanów. "Do baba z dziadą dołączyła kula"

Ewa Kasprzyk dość regularnie dodaje wpisy w mediach społecznościowych, dzięki czemu jej fani mogą zobaczyć urywki z życia prywatnego aktorki. Gwiazda przez dłuższy czas podróżowała wraz ze swoim partnerem Michałem Kozerskim. Para udała się razem m.in. do Afryki.

Wszystko jednak wskazuje na to, że obecnie dalekie wyjazdy dla Kasprzyk niekoniecznie są wskazane.

Nie wiadomo dokładnie, co się stało. Być może gwiazda ma za sobą zabieg lub jest po kontuzji, która wymaga rehabilitacji i ostrożności? Na to by wskazywały użyte przez Kasprzyk anglojęzyczne hasztagi, zawarte w instagramowym poście.