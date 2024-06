Rozwiodła się po zdradzie. Nowy partner za nią nie nadąża

Na początku tego roku Ewa Kasprzyk skończyła 67 lat, a mimo to nie zwalnia tempa. Bez przerwy angażuje się w nowe projekty — w styczniu dołączyła do jury "Tańca z gwiazdami". Czy partner Michał Kozerski za nią nadąża? - Nie no skąd. Tym bardziej że teraz jest kulawy, bo sobie biodro zoperował, to już w ogóle nie - odpowiedziała aktorka.