Pojawił się bez uderzenia? Chirurg mówi, czego to może być objaw

Siniaki są często przez nas bagatelizowane. Pojawiają się, kiedy się uderzymy i to właśnie z tym je kojarzymy. Okazuje się jednak, że rzadko, ale mogą być jednym z objawów poważnych chorób, takich jak nowotwór krwi. Zwłaszcza gdy nie powstają na skutek uderzenia. Lekarz przed nimi ostrzega.

Kiedy należy udać się do lekarza z powodu siniaka lub siniaków? Jak oznajmił dr Kajan Rajan, jeżeli te pojawiają się razem z chociażby jednym z wyżej wymienionych objawów. Choć dodał, że tylko u niewielkiego proc. osób wykrywa się coś poważnego, "świadomość społeczna na temat objawów białaczki i chłoniaków jest bardzo niska".

Według zaleceń opublikowanych przez Oxford Urgent Clinic, klinikę w Missisipi w Stanach Zjednoczonych, powinniśmy udać się do lekarza z powodu siniaków, gdy:

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!