Wiele osób tak czyści uszy. To może być niebezpieczne

Woskowina, gęsta wydzielina koloru lekko żółtego lub brązowego jest wytwarzana przez organizm żeby chronić nasze uszy. Poza tym nawilża je, zapobiega swędzeniu i wysuszeniu. Jej nadmiar powinien być usuwany co kilka dni i w miarę potrzeb. Jak wyczyścić uszy w prawidłowy i bezpieczny sposób? Najbezpieczniejszym sposobem na czyszczenie zewnętrznej części ucha jest delikatne przetarcie jej wilgotną ściereczką lub wacikiem. Unikaj wpychania czegokolwiek głęboko do kanału słuchowego. Jest to niebezpieczne, bo może uszkodzić kanał słuchowy. Dlatego unikaj patyczków higienicznych. Patyczki do uszu mogą wpychać woskowinę głębiej do ucha, co może prowadzić do zatkania i uszkodzenia błony bębenkowej. Z tego powodu wiele osób, w tym specjaliści, odradza ich używania do czyszczenia wnętrza kanału słuchowego.